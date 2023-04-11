الولايات المتحدة تؤكد دعم أوكرانيا بعد تسريبات «البنتاجون»

طمأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوكرانيا بدعم الولايات المتحدة لها بعد تسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» مؤخرًا.

تغريدة لوزير خارجية أوكرانيا

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر»، حسبما ذكرت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وكتب كوليبا يقول، في أعقاب مكالمة هاتفية مع بلينكن: «أعاد بلينكن التأكيد على الدعم الأمريكي القوي ورفض بشدة أي محاولات للتشكيك في قدرة أوكرانيا على الفوز في ساحة المعركة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «تظل شريكًا جديرًا بالثقة لأوكرانيا».