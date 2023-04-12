وفاة عجوز من بني سويف أثناء أداء مناسك العمرة عن عمر ناهز مائة عام

لفظ مُعتمر، عمره مائة عام، من أبناء قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، أنفاسه الأخيرة، أثناء أدائه مناسك عُمرة شهر رمضان المُبارك بالأراضي السعودية خلال الساعات الماضية، وجرى تأدية صلاة الجنازة عليه، ودفنه.

حزن بقرية دموشيا مسقط رأس المتوفي

وسادت حالة من الحزن فى قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، عقب وفاة محجوب طه شعبان، والذي يبلغ عمره مائة عام، في مكة المكرمة، أثناء أدائه مناسك العمرة، وهو صائم.

أهالي القرية: فقدنا رجلًا من أهل المساجد

وقال أحمد ياسين أحد أهالي قرية دموشيا، «فقدت قريتنا رجلًا من أهل المساجد، رغم تقدم سنه فقد ناهز عامه المائة منذ ايام، لم يترك جنازة إلا وشارك في تأدية الصلاة عليها، ولا درس علم إلا وحضره، كان من المحافظين على قيام الليل وصلاة التهجد مع المعتكفين في المسجد كل عام».

تفاصيل وفاة معتمر مصري في السعودية

وتابع «سافر الراحل في بدايات هذا الشهر المبارك لأداء مناسك العُمرة، وتوفى هناك، وتم تأدية الصلاة عليه في أطهر بقاع الأرض».

وأضاف: «رحمة الله عليه كان من أهل الصلاة في المساجد، المحافظين عليها، مع إدامة صيام التطوع، وذكر الله، وحضور دروس العلم، والسؤال والمناقشة بغرض الاستفادة وحبه لأهل العلم والدعاة إلى الله».

وأكد أنه فور علم أفراد أسرة الراحل بوفاته في العمرة، أجمعوا على دفنه في الأراضي المقدسة، داعيا الله أن يدخله فسيح جناته، وموضحا أن الآلاف من المعتمرين صلوا عليه في الحرم المكي.