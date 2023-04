مسلسل حرب بطولة أحمد السقا.. تبدأ أولى حلقاته الليلة

تبدأ أولى حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، اليوم، حيث يناقش المسلسل الصراع بين الخير والشر، ويتمثل الخير في الأجهزة الأمنية والوطن، والشر في الإرهاب.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا

وجسّد الفنان محمد فراج في مسلسل حرب، دور ضابط بجهاز الأمن الوطني يدعى عمر الإمام، يحاول القبض على قائد تنظيم إرهابي يدعى «الظافر» وهو أحمد السقا، الذي يحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.

القنوات الناقلة لمسلسل حرب بطولة أحمد السقا

تُعرض أولى حلقات مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، اليوم على قناة ON في تمام 9:00 مساء، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما الساعة 10:00 مساء، وتعرض بعدها على منصة Watch IT الإلكترونية.