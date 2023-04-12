«النواب» يوافق على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا لتحفيز التجارة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصــر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.

يأتي ذلك بناء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023.

التعديل استمرار لتوجه مصر نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي

وأكدت اللجنة المشتركة في مجلس النواب أن التعديل المعروض للاتفاقية يأتي في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الدائم للمؤسسات التنموية المصرية.

وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وأدخلت عليها خمسة تعديلات من قبل.

تحقيق النمو الاقتصادي بتحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل

وتهدف الاتفاقية، بحسب ما ورد من مجلس النواب، إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.