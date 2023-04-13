الحكومة توافق على رخصتين ذهبيتين لإقامة مصنعين لـ«السلع المُعمرة»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على منح شركتين «الموافقة الواحدة»، المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار، بناءً على ما عرضه عليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مصنع الأجهزة المنزلية

أولى المشروعات لإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجهزة المنزلية عبارة عن بوتاجازات ومبردات في قطعتين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى المكونة من مصنع البوتاجاز بحلول الربع الأخير من عام 2024.

مصنع تجميع السلع الاستهلاكية المعمرة

ثاني المشروعات لتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة والأجهزة الكهربائية، بما فيها الثلاجات والأفران والغسالات والمجففات وغسالات الصحون وأجهزة التليفزيون والتكييف وحقن البلاستيك وتعبئتها وتغليفها وتجميع مكوناتها بـ«العاشر من رمضان»، على أن يتم تشغيل المصنع في 31 ديسمبر 2023.

وتضمن قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، على أن تشتمل «الرخصة الواحدة» على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وأن تكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، على أن تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركتين.