رئيس الوزراء يُعدل مسمى «كلية الخانكة» بطلب من شيخ الأزهر

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل مسمى إحدى كليات جامعة الأزهر، وذلك بناءً على طلب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يأتي ذلك بعدما وافق المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 307 المنعقدة بتاريخ 22 يناير الماضي على القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء، والذي نص على «ووفق على تعديل مسمى كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة محافظة القليوبية جامعة الأزهر، لتصبح كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.