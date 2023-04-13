مدبولي يُصدر 9 قرارات جديدة.. أبرزها تخصيص قطعة أرض في القليوبية لصالح «الإسعاف»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 9 قرارات جديدة، وهي القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس.

أولى القرارات، كانت بالموافقة على منح شركتين «الموافقة الواحدة»، المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، لإقامة مشروعات لـ«السلع المُعمرة» في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ثاني القرارات، كانت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (297250م2) الكائنة شرق طريق بمدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة إسكان اجتماعي عليها.

واشتملت القرارات، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2275٫09 متر مربع)، والتي تبرع بها المواطن محسن عبدالمنعم حفني هيكل، في مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، بالمجان، لإقامة مجمع مدارس تعليم أساسي رسمي لغات عليها.

واحتوت القرارات، على تخصيص 3 مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينة سرس الليان، محافظة المنوفية بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضمنت القرارات أيضًا، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1800م2) ضمن القطعة رقم 250 بحوض المربع القبلي نمرة (8)، ناحية كفر حشاد، زمام قرية دلبشان، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات، محافظة الغربية بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب كفر النصارية عليها.

كما اشتملت على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (292م2) بقرى درب الأربعين المرحلة الثانية، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المقام عليها محطة رفع.

واحتوت القرارات على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (216م2) بقرية طحوريا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالإيجار الأسمى لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف عليها، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

واشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (1563م2)، والتي تبرع بها المواطن جمعة السيد على ضمن القطعة رقم (44) الواقعة بحوض الهانم نمرة (2) بناحية منشأة بغداد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم في محافظة الفيوم بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة سليم عدس للتعليم الأساسي عليها.

ووافق رئيس الوزراء، على تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية للبنات بالخانكة» - محافظة القليوبية جامعة الأزهر لتصبح «كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر.