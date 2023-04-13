محافظ الوادي الجديد يُدشن بدء توريد الأقماح بصوامع الغلال

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالتزامن مع بدء موسم الحصاد والتوريد، بتدشين أعمال توريد الأقماح بصوامع الغلال التابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين جنوب مدينة الخارجة، والمُقامة بسعة 45 ألف طن، يرافقه محمد رجب مدير مديرية التموين، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

440 ألف فدان مزروعة بالقمح علي مستوي الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي له، إنه جرى الاطمئنان على جاهزية الصوامع لاستقبال الأقماح المُورّدة هذا العام، مُشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة تبلغ ما يقرب من 440 ألف فدان بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليون و150 ألف طن، مُثمنًا التوجيهات الرئاسية برفع سعر حافز توريد القمح دعمًا وتشجيعًا للمزارعين.

كما التقى المحافظ فوجًا من طلاب المدارس وأجرى معهم حديثًا تعريفيًا حول دور الدولة في إقامة صوامع الغلال للحفاظ على كميات الأقماح وتقليل الهدر والفاقد، ووجّه بتنظيم رحلات دورية للطلاب؛ للتعرف على إنجازات الدولة والاطلاع على جهودها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

جاهزية صوامع الغلال لاستقبال محصول القمح

كان قد شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة 150 فدانا، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، حيث شهد المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل.

وأشاد بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ 22 أردب- فدان، كما أكّد جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مُؤكدًا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.