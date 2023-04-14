متى يقع قارئ القرآن في النشاز؟.. الشيخ عبدالفتاح الطاروطي يجيب

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إنّ المقامات كالسلسلة، أي أنها مترابطة، وللانتقال من مقام لآخر يجب أن نبدأ بنفس الوتيرة الصوتية التي أنهينا بها المقام السابق، وعندما لا يحدث ذلك، فإن القارئ يكون وقع في «النشاز».

وأضاف الطاروطي خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد نبدأ الآية بمقام وننهيها بمقام آخر، وهذا أمر فرعي، ودائما هذا الأسلوب لا يفهمه إلا المتخصص والمتعمق، لكن العوام من الناس لا يعرفون مسألة الخلط بين المقامات وبعضها».

وتابع الشيخ: «في النهاية، عندما نقرا القرآن الكريم، فإننا نريد أن نوصل معنى لا أن نوصل مغنى، لأن حِلية التلاوة في المقامات مثل أن تضع المرأة قليلا من أدوات التجميل، القرآن أجمل الجمال ومنه يستمد الجمال كله، والنبي قال زينوا القرآن بأصواتكم، وأوصي أبنائي في معهد الطاروطي بأن لدينا في القراءة جمال وجلال، فالأصل هو الجلال، فلا نبالغ في الجمال حتى لا نفسد الجلال، فعندما يهتم القارئ بالمقامات وينسى الخشوع والجلال في القرآن يكون قد فقد أهم شيء في تبليغ رسالة القرآن».