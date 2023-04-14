خريطة توزيع ألبان الأطفال المدعمة وشهادات الزواج في عيد الفطر بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم عن خريطة بأماكن توزيع ألبان الأطفال المدعمة وإصدار شهادات الزواج خلال أجازه عيد الفطر المبارك، يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار تقديم خدمات برنامج رعاية الأمومة والطفولة.

وأصدرت مديرية الصحة بالدقهلية بياناً تفصيلياً يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعومة على مستوى المحافظة خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

18 منفذ لصرف ألبان الأطفال المدعمة

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة

وناشدت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة بالتوجه إلى المنافذ التي خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

خريطة صرف ألبان الأطفال المدعمة في الدقهلية

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، إن الإدارات التى يتم من خلالها توزيع الألبان هي:

- المنصورة- رعاية طفل أول المنصورة

- أجا- رعاية طفل أجا.

- ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر

- السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين

- تمي الأمديد.

- دكرنس - دموه

- بنى عبيد - ميت فارس

- منية النصر - رعاية طفل منية النصر

- المنزلة - المركز الحضري

- الجمالية- ميت مرجا

- ميت سلسيل- الكفر الجديد

- المطرية - طب أسرة العصافرة

- شربين - رعاية طفل شربين

- بلقاس - مركز طب أسرة الشوامي

- طلخا - رعاية طفل طلخا

- نبروه - بهوت

- جمصة- شومان

- محلة الدمنة - محلة الدمنة

فحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي أن صحة الدقهلية حددت المركز الصحي بالمنصورة، رعاية طفل ثان المنصورة، لفحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج خلال أجازه عيد الفطر المبارك.