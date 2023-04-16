القبض على المتهم بإخفاء لوحات سيارة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول صورتين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن قيام قائد سيارة «ملاكى» بثني اللوحات المعدنية الخلفية والأمامية لإخفاء أرقامها.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع المرور والحماية المدنية ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارة محل الشكوى ومالكها .