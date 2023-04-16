هزة أرضية تضرب وسط تركيا.. قوتها 4 درجات

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 5 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

بؤرة زلزال وسط تركيا شرق كهرمان مرعش

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 29 كيلو مترا شرق كهرمان مرعش.

وفي 6 فبراير الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مصرع 50 ألفا و500 شخص، وفقا لما ذكره وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس الأول الجمعة.

وقالت السلطات في العاصمة «أنقرة»، إن عدد المساكن والمنازل الريفية التي بدأت تركيا في عمليات بنائها بمنطقة الزلزال وصلت 100 ألف، مشيرة إلى أن أعمال إزالة الأنقاض ستنتهي حتى عيد الفطر المبارك باستثناء ولاي هطاي الواقعة جنوب البلاد.