أبرز تعديلات قانون الجبانات.. إجراءات جديدة تنظم دفن الموتى

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة تعديل مشروع قانون الجبانات، والمقدم من النائب محمد جبريل خلال الأسابيع المقبلة، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

تعديلات قانون الجبانات

تتضمن التعديلات على قانون الجبانات، عددا من الإجراءات التي تنظم دفن الموتى وتسعيرة الدفن، والرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.

وتسمح تعديلات قانون الجبانات الجديد حوكمة التصرف في الجبانات وتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تشديد العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقابر الغير أو نبش المقابر بغرض إخفاء جرم، ما ستبحثه اللجنة البرلمانية في اجتماعاتها المقبلة.

مشروع قانون الجبانات الجديد

تأتي التعديلات المقدمة على مشروع الجبانات الجديد في ضوء التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري، وتخويل هذه اختصاصات للسلطة المختصة بإدارة الجبانات وتعظيم دور وزارة التنمية المحلية، فضلا عن مواجهة مافيا المقابر، والتي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة.

5 وزارات تشارك في مناقشة تعديل قانون الجبانات

ووجهت الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الدعوة في اجتماعها السابق لعدد من الوزارات وهي الصحة والسكان – البيئة – المالية– الثقافة- العدل، بجانب مشيخة الأزهر الشريف والكنيسة والجهات التنفيذية بالدولة لعرض رؤيتهم حول تعديل قانون الجبانات.