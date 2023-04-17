هزات أرضية تضرب عدة دول.. تراوحت قوتها بين 1.7 إلى 4.3 درجة

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 1.7 و4.3 درجات على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا او أضرار.

وكانت آخر الهزات الأرضية، بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر، ووقعت شرق تركيا على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة 88 كيلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة وان و55 كيلو متر بين الشرق والشمال الشرقي من إرجيش.

هزة أرضية غرب المكسيك..عمقها 2 كيلومتر

كما شهت قارة أمريكا الشمالية، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، بولاية ميتشواكان غرب المكسيك على عمق 2 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي قارة أوروبا، ضربت هزة أرضية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، النمسا على عمق 1 كيلومتر، فيما شهدت اليونان، زلزالا بقوة 2.2 درجة بعمق 2 كيلومترات.

وقل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات حول زلزال اليونان نشرها فجر اليوم الاثنين، إن بؤرة زلزال ضرب البلاد، وقعت على مسافة 70 كيلو متر شمال سالونيك و18 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة بيتريتش في بلغاريا.

هزة أرضية تضرب دوديكانيسيا

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أشارت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع هزة أرضية، بلغت قوتها 3.1 درجة على مقياس ريختر بجزر دوديكانيسيا باليونان، على عمق 17 كيلومترا.

وفي وسط آسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، طاجيكستان بعمق 30 كيلومترا.