إحالة متهمين للمحاكمة لسرقتهما حقائب المواطنين في القاهرة

أحالت جهات التحقيقات بمحكمة جنوب القاهرة، متهمان بسرقة حقائب المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف للمحاكمة الجنائية، إذ قررت النيابة حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية، قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار.

استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما هاتفي محمول مجهولين المصدر.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتخلصهما من الحقيبة والأوراق بإلقائها بالطريق العام.