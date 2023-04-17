محافظ جنوب سيناء: بدء الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية تغير المناخ والحماية من مخاطره، وتؤكد على أهمية المشروعات الخضراء في الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي، في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وللتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحي الحياة.

بدء الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح أن المحافظة بدأت فعليا تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 وأنهت كافة استعداداتها لتلقي طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات.

وأكد أنه سيتم عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة في الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء مدن المحافظة، كما سيتم نشر إعلانات تعريفية بالمبادرة في الشوارع والميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة في المبادرة التي بدأ التقديم لها في الأول من أبريل الجاري، يستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

مجالات عمل المبادرة

وأشار اللواء خالد فوده إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأوضح أن المبادرة تشمل مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة «خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة»، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.