شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بليلة القدر وعيد الفطر المبارك

هنأ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وأمراء وقادة وشعوبا بخالص التهاني بليلة القدر وعيد الفطر المبارك، موجهًا خالص الدعوات أن يعيد الله علينا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يكشف عن الشعوب من حروب وقحط ووباء وغلاء، وأن يوفق قادة الأمة وأصحاب الرأي فيها لحقن الدماء التي حرمها الله تعالى من فوق 7 سموات وحذر من سفكها الرسول.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ليلة القدر يرتبط بها عبادة الدعاء ولجوء المسلم لربه وتضرعه له بكل شؤنه وأموره، وقد يظن الكثيرون أن عبادة الدعاء هي عبادة ثانوية، ولكن كل ذلك ظن خاطئ، والدعاء عبادة مأمور بها في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم.