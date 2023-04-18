الطيب: الرسول الكريم كان يحتمي بالدعاء ويعوّل عليه في شؤونه كلها

قال الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إنّ السنة الشريفة أكدت مركزية الدعاء وأهميته القصوى في حياة المسلم، وارتباطه بربه والتعلق بحبله المتين، مؤكدا أنّ الدعاء يرقى لمستوى العبادة نفسها، ومن يدعو ربه يدعوه بعد أن ينقطع أمله في الخلق والمخلوقين، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلّم أصحابه الدعاء كما يعلّمهم الصورة من القرآن، وورد أنّه كان يعلمهم التشهد والقنوت والاستخارة ودعاء الجنائز وغيرها من الأدعية.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته في احتفالية وزارة وزارة الأوقاف بليلة القدر، أنّ الرسول كان يتخذ من الدعاء وسيلة يحتمي بها ويعول عليه شؤونه كلها، وكانت تنام عينه ولا ينام قلبه، وكان للدعاء المستجاب شروطا، وهي أن يكون مطعمه حلالا وملبسه حلالا وألا يتعجل الإجابة، وأن يتحرى الداعي أوقات الإجابة، خاصة العشر الأواخر من رمضان، ويوم عرفة، وأيام الجمع، وأوقات السحر، والثلث الأخير من الليل، باستقبال القبلة وخفض الصوت، ورفع اليدين وأن يستفتح الداعي بذكر الله والصلاة على النبي.

وشرح الطيب أنّ هناك دعوات مستجابة لا تغلق بوجهها أبواب السماء أبدا، وفي مقدمتها دعوة المظلوم التي تفتح لها أبواب السماء، ومن الدعوات المستجابة دعوة الوالدين على الولد العاق، ودعوة الصائم حين يفطر، ودعاء العبد لأخيه بظهر الغيب، والمريض، والمبتلى، وحامل القرآن الكريم.