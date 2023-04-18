مقتل شخص بسبب خلافات مالية في المنوفية.. شقيقه أبلغ عن تغيبه

كشف وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بغياب شقيقه عن مسكنهما، عقب خروجه مستقلاً سيارته الملاكي.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور وأن وراء ارتكابها 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.

خلافات مالية السبب

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، إذ قرروا بأنهم حال التقابل مع المجني عليه استدرجوه لإحدى ماكينات الصراف الآلي بالجيزة لسحب مبالغ مالية ولدى عودتهم حدثت بينهم مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته واستولوا على سيارة المجني عليه وهاتفه المحمول، وألقوا الجثمان بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.

وأرشدوا عن مكان إلقاء الجثمان، وتم انتشالها، كما أرشدوا عن سيارة المجني عليه والهاتف المحمول.