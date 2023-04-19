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عضو بالنواب تتقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على التركات

كتب:

ولاء نعمة الله
03:14 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
مجلس النواب

مجلس النواب

تقدمت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إلغاء الرسوم بالقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات.

إلغاء الضريبة على التركات 

وأشارت نائبة التنسيقية رحاب عبد الغني، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المشروع المعروض يتضمن إلغاء الضريبة على التركات والتي قد تصل إلى 40% من قيمة التركة، الأمر الذي أدى إلى التحايل على القانون من خلال عدم إشهار التركات، والذي أدى بدوره إلى عدم تفعيل هذا القانون منذ صدوره عام 1952.

التركة معفاة من الضرائب 

وأضافت: «كما أن التركة معفاة من ضريبة التصرفات العقارية طبقا لقانون ضريبة الدخل الصادر بقانون رقم 91 لسنة 2005م، وكذلك تم إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1944م بفرض رسم على التركات، كما أنه لا يوجد سند شرعي أو دستوري لهذه الضريبة».

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