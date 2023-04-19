لجنة العفو الرئاسي تنشر أول صور للمفرج عنهم اليوم قبل عيد الفطر

نشر كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا للمفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة، اليوم، التي ضمت 40 شخصا، من المحبوسين احتياطيا، والتي أعلنت اللجنة تنسيق خروجها مع الأجهزة المعنية، على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية.

المفرج عنهم اليوم

وقال عضو لجنة العفو إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة: «العيد يقترب بالإفراج عن 40 من سجناء الرأي حتى تكتمل الفرحة .. كل عام ومصر حرة وبخير وعيد سعيد على مصر وشعبها الأصيل».

انفراجة ملموسة في هذا ملف المحبوسين احتياطيا

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي حققت انفراجة ملموسة في هذا ملف المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء و دمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

لجنة العفو الرئاسي تجدد شكرها لرئيس الجمهورية

وتُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية، النائب العام، ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.