دعاء المظلوم من القرآن والسنة.. اعرف أفضل أوقات الاستجابة

دعاء المظلوم من الأمور التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، بهدف التعرف على صيغة دعاء المظلوم، والذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يمكن الاستعانة ببعض الآيات من القرآن الكريم كدعاء يرفع الظلم عن الداعي به، في أي وقت كما يستحب التوجه بالدعاء في الثل الأخير من الليل، وأدبار الصلوات، وبين الآذان والإقامة.

دعاء المظلوم عن النبي

وعن دعاء المظلوم، فقد روي أن أنس بن مالك دعا به ونجاه الله من الحجاج، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه وقال له: من دعا به صباح لم يكن لأحد عليه سبيل: وهو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر.. ألله اكبر.. ألله اكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئاً عز جارك وجل ثناؤك وتقد ست أسماؤكـ ول إله غيرك، اللهم إني أعوذ بكـ من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت اَخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».

دعاء المظلوم من القرآن

واستكمالا للحديث عن دعاء المظلوم، يمكن الاستعانة ببعض الأدعية من الآيات الكريمة، والتي جاءت كالتالي:

«يارب اللّهم إنّي ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا».

«اللهم اجعل كيده في تضليل ، وأرسل عليه طيرا أبابيل ، وألقه في الحطمة الكبرى ، خذه أخذ عزيز مقتدر».

«اللهم اهلكه هلاكا عاجلا، كما أهلكت عادا وثمود «اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يداً بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يداً بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين».