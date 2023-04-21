هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا على عمق 5 كيلومترات.

هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إنّ بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وقعت على مسافة 34 كيلومترًا شرق ملطية، و23 كيلومترًا شمال سينجيك.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية السورية، بعمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 87 كيلومترًا

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 87 كيلومترًا شمال اللاذقية بسوريا، و14 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة أنطاكيا التركية.