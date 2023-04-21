أسر الشهداء والمصابين للرئيس السيسي: شكرا على دعمك لينا يا ريّس (فيديو)

حرصت القوات المسلحة، على الاحتفال بأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحفل الإفطار مع أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وسلمت القوات المسلحة، أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذين حرصوا على توجيه الشكر للرئيس، وللقيادة العامة للقوات المسلحة بداية من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج، حتى أحدث جندي.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلمًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، على صفحتها بموقع «يوتيوب»، تحت عنوان «احتفال القوات المسلحة بأسر الشهداء».

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو: «كل سنة ومصر طيبة.. كل لحظة وإحنا في أمان وسلام، ومننساش تضحيات الأبطال.. اللي سابوا كل حاجة وراهم، وأسرهم وأبنائهم أمانة في رقبة كل المصريين بعدما ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن»، مؤكدة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوقوف دائمًا إلى جانب أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في كل المناسبات.

وسجل «الفيلم»، عدة رسائل من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة، وقالت إحدى الأسر: «نشكر الرئيس على الهدايا الجميلة اللي بعتهالنا.. ودايمًا مصر في تقدم ورخاء.. ربنا يعينه ويقويه»، وأقول للشهيد أن مصر بداية من أصغر جندي خدم معه، إلى رئيس الجمهورية نفسه لم تنساه.

ووجّهت إحدى الأسر الشكر، والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حرصه الدائم على الاهتمام بأسر الشهداء، قائلة: «ربنا يحفظ الرئيس من كل شر وسوء يجعل بلادنا في أمن وأمان»، مؤكدة أنّ القوات المسلحة إلى جوار أسر الشهداء والمصابين في مختلف الظروف والمناسبات.

وذكر أحد مصابي العمليات الحربية، خلال تسليم هدية الرئيس له: «لينا الفخر والشرف أنّ رئيس الجمهورية نفسه فاكر رجالته.. ويشرفنا بالتكريم، والاهتمام بنا»، مردفًا: «أشكر القيادة العامة للقوات المسلحة على رأسها وزير الدفاع وأحدث جندي، ولسه فاكرين مصابي العمليات».

ووجّه آخر رسالة شكر للرئيس على تعاونه الدائم لمصابي وشهداء العمليات الحربية.