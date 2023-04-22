«تويتر» يسحب العلامة الزرقاء من مشاهير مصريين أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح

تهديدات مباشرة أعلنها موقع التغريدات القصيرة الشهير «تويتر»، بسحب العلامة الزرقاء التي توثق حسابات الشخصيات العامة والمشاهير، منذ أن أعلن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، شراء المنصة، وذلك في حال عدم سداد الاشتراك الشهري للعلامة، التي كانت مجانية قبل شرائه للشركة.

تويتر يبدأ معركة حذف علامات التوثيق بـ«رونالدو»

لم يصدق المشاهير والشخصيات العامة أن منصة «تويتر» من الممكن أن تفعل ذلك مع صفحات الشخصيات العامة، التي تجاوز عدد متابعيها الملايين على مستوى العالم، لكن تويتر فعلها، وبدأ بصفحة نجم كرة القدم الشهير كريستاينو رونالدو، بعدما ظن الجميع أن المهلة التي أمهلها لهم الملياردير الأمريكي مجرد أخبار لوسائل الإعلام.

وكان للنجوم المصريين، نصيبا من سحب علامات التوثيق من حساباتهم على تويتر، وبدأت الإجراءات بالحساب الرسمي للاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح، الذي تجاوز عدد متابعيه 18 مليون حول العالم.

تويتر يتحدى الهضبة

وجاء الفنان عمرو دياب في مقدمة النجوم المصريين الذين سحب تويتر من حساباتهم علامة التوثيق الزرقاء، الذي وصل عدد متابعيه إلى 11.5 مليون متابع من مختلف بلاد العالم.

ولم يسلم اللاعب المصري الشهير محمد النني، من «ماسك»، إذ سحب العلامة الزرقاء من الحساب الذي تجاوز عدد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي 5.2 مليون متابع، وأيضا حساب الفنان محمد رمضان، عانى من سحب علامة توثيق تويتر بعدد متابعين وصل إلى 2.8 مليون متابع.

وكذلك الفنان أحمد حلمي، تعرض لسحب علامة التوثيق من تويتر، رغم أن حسابه الرسمي يتابعه أكثر من 10 ملايين متابع من مختلف بلاد العالم، وأيضا حساب زوجته الفنانة منى زكي الذي يتابعه نحو 3.2 مليون متابع.

وكان موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أعلن إزالة العلامة الزرقاء من الحسابات التي لم تدفع رسوم الاشتراك الشهري للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، بعد أن أعطى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مهلة لأصحاب الحسابات الموثقة، على أن تكون علامة التوثيق الزرقاء باشتراك شهري، يبلغ 8 دولارات أمريكي، في باقة «تويتر بلو» وتقدم خصائص إضافية منها تغريدات طويلة وإعادة تحرير للتغريدة.