أول رد من مفتي أستراليا على تحديد السبت أول أيام عيد الفطر

أثار إعلان مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيانه قبل 3 أيام، جدلا واسعا بسبب تحديد اليوم السبت، أول أيام عيد الفطر في البلاد، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال أمس الأول، وهو القرار الذي اعتمدته العديد من الدول المجاورة لأستراليا وبعض الدول القريبة جغرافيا منها، ودول أخرى اعتمدت على تحديد اليوم فلكيا مثل اليابان وإندونيسيا وبروناي لتصبح عدد الدول التي يبدأ فيها عيد الفطر اليوم السبت 13 دولة بينها دولتين عربيتين هما سلطنة عمان والمغرب.

من جانبها تواصلت «الوطن»، مع الدكتور إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا ونيوزيلندا، لتوضيح الأمر حيث قال إن مجلس الإفتاء الأسترالي يعتمد منذ 15 عاما على مبدأ إمكانية رؤية الهلال، وهناك فرق كبير بين الرؤية وإمكانية الرؤية لأهلة الأشهر الهجرية، حيث إنه من الممكن أن يكون الهلال موجودا في السماء ولكن لا يمكن رؤيته للعديد من الأسباب بينها الغيوم وكثافة السحب أو أي سبب يحجب الرؤية».

إعلان مجلس الإفتاء الأسترالي السبت أول أيام عيد الفطر قرار صحيح

وأضاف مفتي أستراليا ونيوزيلندا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إعلان مجلس الإفتاء الأسترالي، يوم السبت أول أيام عيد الفطر ثبت بالدليل والحسابات الفلكية أنه صحيح دون الوقوع في الخطأ وهذا ما اعتمدته العديد من الدول».

اختلاف طرق إثبات رؤية هلال شوال بين الدول

وتختلف طرق إثبات رؤية أهلة الأشهر الهجرية من دولة إلى أخرى، حيث تعتمد دول عربية وإسلامية على الرؤية بالمنظار، في حين تلجأ دول أخرى إلى الحسابات الفلكية، وهناك من يعتمد على الرؤية بالعين المجردة.

مركز الفلك الدولي: رؤية هلال شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط

وكان مركز الفلك الدولي، أشار إلى أن رؤية هلال شهر شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة في الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، مضيفا أنها ممكنة بالعين المجردة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.