في ذكرى وفاته الــ40.. «عمر الجيزاوي» كرمه الرؤساء وشادية «جابت له جلطة»

تحل اليوم الذكرى الـ40 لوفاة الفنان الكوميدي الكبير عمر الجيزاوي، الذي توفي عام 1983، ويعد واحدا من أهم من قدموا المونولوج في مصر، فقدم المونولوجات بطريقة مختلفة عن المعتادة، وكانت حياته مليئة بالكثير من المفاجآت.

تكريم الجيزاوي من السادات وجمال عبد الناصر

فعمر الجيزاوي من الفنانين الذين رفضوا الملكية، ومُنع من المشاركة الفنية لفترة بسبب مونولوج هاجم فيه الملكية، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر لاشتراكه في المجهود الحربي عام 1956، كما كُرم أيضا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال البعض إن شادية تسببت في إصابته بجلطة، بعدما أخذت أغنيته ياللي من البحيرة ياللي من أهل الصعيد، وغنتها بعدما سجلها بصوته، ما جعله يدخل في حالة اكتئاب شديدة ويصاب بعدها بجلطة ويموت بعدها بــ9 أشهر فقط.

المواقف الغريبة للراحل

ومن المواقف الغريبة في حياة الراحل والتي قصها في أحد البرامج، أن سيارته سقطت في النيل وغاصت في أعماق البحار وذهب إلى المستشفى وظن الجميع أنه توفي، ودخل الطبيب كي يشرح جثمانه إلا أنه وجده حيا، وقال وقتها إنها قدرة الله.

يذكر أن الراحل قدم 30 فيلما للسينما، ولعل أبرزها أنا الدكتور مع فريد شوقي، المتهم، تار بايت، كيلو 99 مع إسماعيل ياسين، أسعد الأيام مع شكري سرحان ويوسف وهبي، الأرض الطيبة مع مريم فخر الدين وحسين رياض، الوحش مع أنور وجدي ومحمود المليجي، أنا الحب مع شادية، بنت الجيران مع فؤاد المهندس وشادية، دلوني يا ناس، ابن ذوات مع إسماعيل ياسين، الحب المكروه، اللقاء الأخير مع عماد حمدي، المقدر والمكتوب، الزهور الفاتحة مع حسين رياض، لسانك حصانك مع كارم محمود وشادية، المنزل رقم 13 مع فاتن حمامة وعماد حمدي، أموال اليتامى مع فاتن حمامة ومحمود المليجي، وغيرها من الأعمال.