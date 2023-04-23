تعرف على دعاء السفر قصير.. «سبحان الذي سخر لنا هذا»

خلال أيام عيد الفطر يستغل الكثيرون الإجازة في السفر، لذلك يحرصون على ترديد دعاء السفر للذهاب والعودة بسلام وأمان، ويرغب عدد منهم في معرفة دعاء السفر بشرط أن يكون قصيرا.

دعاء السفر قصير

وبخصوص موضوع دعاء السفر، ورد دعاء السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمر أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ إذَا اسْتَوَى علَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذا، وَما كُنَّا له مُقْرِنِينَ، وإنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ ما تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المَالِ وَالأهْلِ، وإذَا رَجَعَ قالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».

تعرف على دعاء السفر «قصير»

ومن بين ما يمكن ترديده إضافة إلى دعاء السفر قصير ما يرغب المسلم فيه من خير الدنيا والآخرة إذ أن الدعاء من العبادات المستحبة في كل وقت ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا، ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني اللهم اجعلني شكورًا واجعلني صبورًا واجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين الناس كبيرًا».