لماذا أعادت تويتر العلامة الزرقاء لبعض المتابعين بدون اشتراك؟

وسط جدل كبير تسبب فيه إعلان مالك تويتر رجل الأعمال الكندي الأمريكي، إيلون ماسك، بإعلان توفير العلامة الزرقاء المعتمدة على الحسابات من خلال دفع أموال ثم إتاحة العلامة لبعض الأشخاص دون دفع أي أموال.. كيف بدأت القصة ؟

سبب عودة العلامة الزرقاء على بعض الحسابات

ذكر حساب شبكة « بي بي سي» البريطانية على تويتر من عودة العلامة الزرقاء مرة أخرى له على الرغم من فقدانه إياها ثم حصوله على العلامة الزرقاء مجددا دون دفع أي أموال بسبب احتواء الحساب على أكثر من مليون متابع، وضمت قائمة الحاصلين على العلامة الزرقاء دون أي مبالغ مالية كل من الفنانة الأمريكية بيونسيه ولاعب نادي توتنهام الإنجليزي هاري كين وكذلك الإنجليزي ريتشارد عثمان والفنانة الإنجليزية فيكتوريا بيكهام.

بداية إزالة العلامة الزرقاء

أزال تويتر بأمر من إيلون ماسك العلامة الزرقاء وسط سياسية جديدة تطبقها الشركة من أجل إجبار الأشخاص على الدفع إذا أردوا وضع العلامة الزرقاء على حساباتهم على الشبكة، وانتشرت حالة فوضى على المصنة بعد إزالة العلامة الزرقاء من أغلب مشاهير موقع التواصل الاجتماعي في ظل انتحال كثير من الحسابات شخصيات مشاهير، وعمد ماسك إلى هذا الخطورة من أجل إيجاد مصادر أموال جديدة للشركة بحسب صحيفة «الجارديان» الإنجليزية.

أموال كانت تنتظرها تويتر

وكانت تضم الشبكة قبل قرارها الأخير نحو 400 ألف مستخدم بحسابات موثقة وسيحصل منهم ماسك على أكثر من 3 مليون دولار حال تطبيق الرسوم عليهم، والتي تصل إلى 8 دولار شهريا من أجل استمرار علامة التوثيق الزرقاء على حسابك الشخصي في الوقت الذي تدفع الشركات 1000 دولار شهريا لتوثيق الحساب.