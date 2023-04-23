غسان مسعود ومحمود نصر يقدمان واجب العزاء في محمد قنوع بسوريا

يُقام حاليا عزاء الفنان السوري محمد قنوع، والذي وافته المنية مساء أمس السبت، وذلك بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة وتوفي عن عمر ناهز الـ49 عاما.

فنانون سوريون في عزاء محمد قنوع

ويُقام حاليا عزاء الراحل محمد قنوع في سوريا، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من الفنانين السوريين، ومن بينهم غسان مسعود، محمود نصر، جمال علي، أيمن عبد السلام، قاسم ملحو، لُجين إسماعيل، فراس إبراهيم، شادي الصفدي، وغيرهم من الفنانين.

وشيع جثمان الراحل صباح اليوم من سوريا عدد كبير من الفنانين ومن بينهم سوزان نجم الدين، أمل عرفة، عباس النوري، فراس إبراهيم، الليث حجو، روعة السعدي، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، أيمن رضا.