سائق سيارة نقل عائد من السودان لـ«إكسترا نيوز»: البلد شبه مغلقة ولم يوقفني أحد في الطريق

قال عبدالشافي، سائق سيارة نقل، إنه يعمل في الطريق بين مصر والسودان منذ نحو 6 سنوات ويوصل البضاعة بين الطرفين.

وأضاف خلال مداخلة عبر تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» في معبر أرقين الحدودي لمتابعة عودة القادمين من السودان: «خرجت من الجمرك السوداني يوم 20 أبريل ووصلت على الخرطوم يوم الجمعة، أول أيام الضرب، والمسافة من أرقين إلى الخرطوم 900 كيلو، ووصلت قبل الخرطوم بـ30 كيلو في اليوم الذي وقعت فيه الأحداث».

وتابع: «تواصلت مع التاجر السوداني صاحب البضاعة التي بحوزتي، وقلتله أجيلك فين قالي أنا في شرق النيل ومتجيش عشان فيه ضرب نار، واستمريت 5 أيام منتظر تسليم البضاعة، وكان فيه سواقين مصريين آخرين معانا لكن البلد لم يكن بها بنزين وكانت شبه مغلقة».

واستطرد: «أخدت قرار وقلتله إن قدامك 4 أيام إما ترسل عربيات تاخد بضاعتك ولو مبعتش عربيات.. تيجي بنفسك تاخد بضاعتك من جمرك أرقين المصري».

وأوضح: «لم يتعرض لي أي شخص أو أكمنة خلال عودتي، كل المصريين اللي راحوا واقفين في منطقة دنقلة القريبة من الجمرك السوداني والمصري، وفيه سيارات كثيرة تقف ولا تستطيع الدخول».