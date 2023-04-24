  فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا أغلقت سفارتها في السودان حتى إشعار آخر، ولم تعد نقطة تجمع للأشخاص الراغبين في مغادرة العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن سفارة فرنسا ستواصل أنشطتها من باريس تحت مسؤولية سفيرة فرنسا بالخرطوم.

وتحشد فرنسا كل قواها لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واستئناف عملية الانتقال السياسي في السودان، وتدعم بشكل كامل آلية التنسيق تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيجاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفرنسية.

كما تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى إنهاء القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية السكان المدنيين والعودة إلى مسار الحوار السياسي.

فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى إنهاء القتال

وقامت فرنسا بإجلاء نحو 400 شخص من الخرطوم، إلى جيبوتي منذ أمس الأحد وسط أعمال عنف تشهدها البلاد خلفت أكثر من 420 قتيلا و3700 مصاب.

ووفقا للخارجية الفرنسية، تم إجلاء 388 شخصا من حوالي 30 دولة أوروبية، من بينها فرنسا، وأيضا من إفريقيا وأمريكا وآسيا وتم نقلهم إلى جيبوتي على 4 دفعات ينفذها الجيش الفرنسي.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية بأن وزارتي الخارجية والدفاع تواصلان الجهود لضمان سلامة المواطنين الفرنسيين.

وقدمت فرنسا الشكر للسلطات الجيبوتية على مساعدتها على تنفيذ عملية الإجلاء وكذلك أعربت عن شكرها لكل الأطراف السودانية التي سهلت إجلاء مواطنيها.