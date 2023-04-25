تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا.. «خوان» يبحث عن الفوز

يلتقي نادي الزمالك بفريق كليوباترا، غدا الأربعاء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ19 من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري المصري، ويمكن الوصول إلى القناة من خلال اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 10853

- معامل الترميز: 27500

- الاستقطاب: أفقي

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويخوض الفريق الأبيض اللقاء، وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهما من 24 مباراة، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ11 في الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 12 مباراة.