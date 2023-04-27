رئيس الوزراء يُصدر 7 قرارات جديدة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 7 قرارات جديدة نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادرـ صباح اليوم الخميس، بشأن تخصيص قطع أراضي لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

7 قرارات لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية اليوم

أولى القرارات كانت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1075متر مربع في زمام قرية بنا أبو صير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود، بمحافظة الغربية بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

وثاني قرارات رئيس الوزراء، كانت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 420 متر مربع، بقرية الحرية التابعة لقرى العبور، بمركز الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لإقامة دور حضانة نموذجية عليها.

فيما كانت ثالث قرارات رئيس مجلس الوزراء التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 410 متر مربع، في زمام بندر مركز سمسطا، محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف عليها.

واشتملت الجريدة الرسمية اليوم أيضًا على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 194 متر مربع ناحية قرية تفهنا العزب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لضمها للمساحة المقام عليها المعهد الديني بقرية تفهنا العزب.

وضمت القرارات أيضًا، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 975متر مربع بمدينة طور سيناء، محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الصحة والسكان والمقام عليها مركز رعاية الأمومة والطفولة.

واحتوت القرارات أيضًا على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 32152متر مربع، والكائنة ناحية أرض مصنع السماد العضوي سابقًا بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ثانوي زراعي عليها.

تعديل تخصيص أرض لإقامة مشروعات بديلة لإخلاء المناطق العشوائية

وأخر قرارات رئيس الوزراء، المنشورة في الجريدة الرسمية اليوم: «يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4144 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي: «يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية عدد (4) قطع أراضٍ كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت، والمطلة على شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة، واللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة (مماثلة لعمارات الأسمرات)».