افتتاح أكبر مصنع في العالم لتصنيع كابلات السيارات بالعاشر من رمضان العام المقبل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أحد مصانع شركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت»، المتخصصة في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات للسيارات بكل أنواعها، وهي إحدى شركات «سوميتومو» اليابانية، التي تُعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، وذلك خلال زيارته لعدد من المشروعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان اليوم.

وخلال جولته بأرجاء المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من المهندس أحمد مجدي مدير المصنع، الذي استعرض مراحل العمل ودورة الإنتاج بالمصنع، الذي جرى افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2022، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

افتتاح أكبر مصنع في العالم للشركة العام المقبل بالعاشر من رمضان

وأوضح «مجدي» أن العمل بهذا المصنع يأتي كخطوة تحضيرية لتعيين وتدريب الموظفين الجدد قبل افتتاح المصنع الضخم خلال عام 2024، الذي يقام على مساحة 150 ألف مترمربع، وسيكون أكبر مصنع في العالم، ومن المخطط أن يبدأ تصدير منتجاته في النصف الأول من العام المقبل، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، مؤكدا أنه خلال عام 2024 سيوفر المصنع نحو 90% من احتياجاته من الكابلات، لتصنيع الضفائر الكهربائية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بنجاح هذه السلسلة من المصانع للشركة، وبما وفرته من استمارات وفرص عمل، مؤكدا تقديم الدعم والمساندة الكاملين لمثل هذه الاستثمارات.

وقام رئيس الوزراء، ومرافقوه، بجولة بالمصنع تضمنت خط إنتاج الضفائر الكهربائية، ثم تفقد جهاز اختبار وتشغيل الضفائر الكهربائية المنتجة، كما تفقد كذلك منطقة التوسعات الجديدة داخل المصنع.

وتفقد رئيس الوزراء، منطقة التدريب، التي أشار فيها مدير المصنع، إلى أن هذه المنطقة مخصصة لتدريب الموظفين وتأهيلهم بما يخدم العملية الإنتاجية، بحيث يجري تدريبهم على العمليات الإنتاجية البسيطة والمعقدة، وأساسيات إدارة المنتج.

وخلال الجولة، أشار المهندس أحمد مجدي، إلى أن الشركة تمتلك خمسة مصانع في مدينة بورسعيد، ومصنعين في مدينة السادس من أكتوبر؛ ومصنعا آخر بمدينة العاشر من رمضان، إذ تقوم الشركة بإنتاج وتصنيع وتصدير مختلف منتجاتها إلى كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وروسيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، بصادرات تتجاوز قيمتها 250 مليون يورو سنويا.

وأشار المسؤول إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية، بالبدء في توسعات جديدة، من خلال إقامة مصنع بمحافظة بورسعيد، ومصنع آخر بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 50 مليون يورو.

رئيس الوزراء يجري حوارا وديا مع أحد شباب العاملين

وخلال تفقده للمصنع، قام رئيس الوزراء، بإدارة حوار ودي مع أحد شباب العاملين بالمصنع، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم، وبخاصة سبل ووسائل الانتقال، وورديات العمل، والأجور الخاصة بهم، ومختلف جوانب العمل الأخرى، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل شباب العاملين بالمصنع، وإقبالهم على العمل بالمجالات التكنولوجية المختلفة، الأمر الذي يدفع عجلة النمو بسواعد الشباب المصري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت»، أحد المشروعات المقامة على أرض مصر وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، إذ وصل حجم استثماراتها إلى ما يعادل مليار يورو سنويا، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد.

وشركة «سوميتومو إيجيبت» استطاعت أن تكون أكبر شركة أجنبية تعمل بنظام المنطقة الحرة مصدرة في مصر لسنتين على التوالي 2021 و2022، وحصلت على جائزة أكبر مصدر للبراندات العالمية لسنة 2022.

وفي نهاية تفقده للمصنع، قام رئيس الوزراء بالتقاط الصور التذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة.