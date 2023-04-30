«الفاو»: تنفيذ مشروع تتبع للأبقار في جورجيا جزء من سلامة الأغذية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عن تنفيذ مشروع تتبع للأبقار في جورجيا بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة النمساوية للتعاون الإنمائي، مما جعل جورجيا أول بلد يطرح نظامًا لتحديد الحيوانات وتتبعها في المنطقة.

وقالت «الفاو» في تقرير لها إن عدة دول منها مقدونيا الشمالية وألبانيا وأوزبكستان وقيرغيزستان وبلدان أخرى في البحر الكاريبي، أعربت عن اهتمامها في تقاسم الخبرات المتعلقة بالنظام الإلكتروني أو تطوير النظم، لنشر أفضل ممارسات النظام ليعود بالفوائد على البلدان التي تنفذ حاليًا نظم تسجيل الحيوانات.

تلقيح الحيوانات بالأمصال واللقاحات ورقمنة المعلومات المتعلقة

ويساهم النظام الجديد في تلقيح الحيوانات بالأمصال واللقاحات ورقمنة المعلومات المتعلقة بها من خلال مسئولين يقومون بإدخال جميع البيانات إلى النظام الوطني لتحديد الحيوانات وتتبعها، كما ساهم النظام في تتبع الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصدرة بشكل فوري وعند الطلب ويعتبر ذلك جزءًا لا يتجزأ من سلسلة سلامة الأغذية؛ حيث يضمن النظام وصول الأغذية الآمنة من المزرعة وتحولها لحما أو لبنا ثم وصولها إلى المائدة عن طريق تسجيل أصل الحيوانات وحالتها الصحية والتحقق منهما عند كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

لفتت الفاو إلى أنه عن طريق شبكة الأنترنت يمكن البحث في شبكة الإنترنت عن مكان ولادة الحيوانات وأصلها وحالة لقاحها فضلا عن حالتها الصحية بل ولونها أيضًا، الأمر الذي يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مستنيرة وصحية عند انتقاء اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية المصدر، حيث يساهم النظام في جمع معلومات عن أكثر من مليون رأس من الأبقار.