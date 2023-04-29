«الإسكان» تعلن شروط حجز المقابر في 15 مايو

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح حجز 489 قطعة أرض مخصصة للمقابر «مسلمين»، ومساحتها تصل إلى 40 مترا للقطعة الواحدة، بالإضافة إلى 44 قطعة أخرى للمسيحيين بمساحة تصل إلى 30 مترا، وذلك في مدينة 15 مايو.

شروط حجز أراضي المقابر في مدينة 15 مايو

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط حجز أراضي المقابر في مدينة 15 مايو:

ووفقًا لما صرح به المهندس أمين غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فشروط حجز أراضي المقابر في 15 مايو تتمثل في الآتي:

- أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون من سكان 15 مايو.

- أن يكون الشخص المتقدم غير مستفيد من مقبرة أو مبنى أو قطعة أرض له أو لأحد من أسرته من قبل.

- لا يحق التقدم لأكثر من مقبرة لأسرة واحدة.

- سيتم التخصيص بالقرعة وفقًا لما تنطبق عليهم الشروط.

- سيتم الإعلان عن الفائزين في وقت لاحق.

كيفية التقديم للحصول على مقبرة

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أن من يرغب في حجز كراسة الشروط، عليه تقديم المستندات المطلوبة والأوراق اللازمة للحجز، طبقا لما ورد في كراسة الشروط، وأن بداية التقديم بداية من 7 مايو حتى 27 من الشهر نفسه، وذلك في جهاز المدينة الخاص بـ 15 مايو، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية الخاصة بالجهاز.