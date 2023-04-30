إجراءات جديدة لحيازة الكلاب الخطرة يناقشها مجلس النواب بعد قليل

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، صباح اليوم، مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني و60 عضوًا.

الهدف من إصدار هذا القانون هو مواجهة ظاهرة اقتناء الكلاب الخطرة دون الحصول على تراخيص، الأمر الذي يتطلب تدخل تشريعي وقانوني للتعامل مع ظاهرة حيازة الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

ويتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة 24 مادة وتشمل تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة، واقتصار قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على تنظيم حيازة الحيوانات البرية.

وأجاز مشروع القانون الجديد حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بموجب ترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للوزارات والهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها ذلك، وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة التعامل مع ظاهرة اقتناء الكلاب وتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين.

تكميم أفواه الكلاب أثناء التنزه بالشارع

وأوجب مشروع القانون الجديد على حائزي الكلاب تكميم وتقييد أفواهها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها مع عدم جواز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عاما، وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما يشتمل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة علي إجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة فى أطار الحفاظ على الصحة العامة وحياة المواطنين.

عقوبة حيازة حيوان خطر بدون ترخيص

وتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عددا من العقوبات، شملت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، والحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، فإذا كان التعدي صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

النواب يناقش تقرير برلماني حول حيازة الحيوانات الخطرة

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة قد أعدت تقريرًا عن مشروع قــانون مُقـدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبًا بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب وسيتمّ مناقشته في الجلسة البرلمانية اليوم.