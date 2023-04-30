«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة من حيث المبدأ، وطالب المستشار للدكتور حنفي جبالي الأعضاء بالانتباه خلال مناقشة مواد مشروع القانون، لاسيما وأن عدد مواد مشروع القانون عديدة.

إجراءات تداول الحيوانات الخطرة

وأضاف جبالي أن هناك عدد من النواب تقدموا بتعديلات على مواد مشروع القانون، وينظم مشروع القانون الجديد والمقدم من النائب أحمد السجيني، و60 عضوا إجراءات حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة، وذلك بموجب الموافقة على ترخيص ويجب إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً ؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وألزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها في أي من هذه الأماكن.

عقوبات صارمة

ويتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات وهي الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التعدي العمد على الغير، باستخدام حيوان خطر، والسجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر، والسجن المشدد لمدة تصل إلى عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت.