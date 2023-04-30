السفير محمد العرابي: زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر تعكس عمق العلاقات بين البلدين

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر أمر مهم جدا وتعكس مدى أهمية العلاقة بين البلدين وعمقها، واليابان دائما شريك نزيه في التنمية وتسعى للمشاركة فيها، وتؤكد على العلاقات الثقافية، ومن الممكن أن تكون شريكا جيدا في الفترة المقبلة.

مناقشة جميع المشكلات الدولية

وتابع «العرابي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»: «أعتقد أنه تم مناقشة كافة المشكلات الدولية خلال اللقاء وأرى أن الزيارة وفي هذا التوقيت كانت أمر مهم أن تكون مصر كمحطة أولى لأنها تسعى دائما إلى السلام والاستقرار والتنمية».

سياسات رصينة

وأضاف: «هناك مجموعة من الدول لها سياسات رصينة تميل إلى السلم وأعتقد أن مصر تضرب نموذجا هائلا في هذا الأمر، خاصة أنها في إقليم مليئ بالتوتر مثل اليابان أيضا، والتوتر أصبح موجودا في كل الأقاليم، وأعتقد أن هذا بداية لإرهاصات مجتمع عالمي جديد تجتمع فيه الدول التي ترفض التدخل في شؤون غيرها الداخلية».