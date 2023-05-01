مصطفى قمر ونجوم الغناء في عقد قران ابنة علاء عبد الخالق (صور)

حرص مصطفى قمر على حضور عقد قران ابنة الفنان علاء عبد الخالق الذي يقام داخل دار مناسبات القلعة، والتقط عددا من الصور مع العروسين، كما حضر كل من محمد محيي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني.

معلومات عن علاء عبد الخالق

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على الناي، وبدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002 من ناحية أخرى يعمل مصطفى قمر على تحضيرات الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة عدد كبير من أبطال الجزء الأول عليه الذى يراهن عليه بقوة بعد غيابه عن السينما لمدة 5 سنوات منذ آخر أفلامه «فين قلبي».

فيلم حريم كريم جرى طرحه عام 2005، وشارك في تقديمه مع مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم وخالد سرحان، وهو من إخراج علي إدريس.

وشارك مؤخرا مصطفى قمر في فيلم «الحب بتفاصيله»، بطولة محمد نور بأغنية جمعت بينهما تحمل اسم شوفتو القمر، وعرض الفيلم في دور العرض السينمائية مؤخرا، ويعتبر الفيلم عودة قوية للأفلام الرومانسية من بطولة ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، وهو من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.