«التعاون الدولي»: علاقات مصر مع اليابان شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس

كشف وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات مع الجانب الياباني شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء الياباني الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، وبناءً على ذلك جرى اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.

الحكومة اليابانية ودعم خطط التنمية في مصر

وأشارت الوزارة في تقريرها حول تطور العلاقات المصرية اليابانية على مستوى جهود التعاون الإنمائي، أن اليابان تعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .

العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983

وقالت وزارة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983 حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في القاهرة، والتي أسفرت عن حدوث طفرة بعلاقات التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادى والسياسي، وجرى توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.