مواجهة حاسمة بين فريق كفر الشيخ وطنطا غدا للوصول إلى المربع الذهبي

يخوض فريق كرة القدم الأول في كفر الشيخ، غمار مواجهة حاسمة وقوية مع فريق كرة القدم الأول بطنطا، غداً الأربعاء، علي ملعب الأخير، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً، ضمن منافسات مجموعة بحري بالدوري الممتاز «ب»، بينما يدخل فريق كفر الشيخ المباراة طامحين بالفوز بالثلاث نقاط، وذلك للوصول إلى المربع الذهبي ضمن منافسات المجموعة، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يدخل فريق طنطا المباراة الذي يحتل المركز الأول برصيد 43 نقطة، والمتصدر لمجموعة بحري.

طامحين في الفوز بالثلاث نقاط

وكشف عبدالحميد مصطفي، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، لـ«الوطن»، أننا سوف نخوض مباراة غداً الأربعاء، ولا بديل عن الفوز لنا، وذلك للوصول إلي المربع الذهبي ضمن مجموعة بحري، حتي يعود الفريق للصدارة كما كان مع بداية الموسم، مشيراً إلى أننا يفصلنا عن المتصدر لمجموعة بحري لفريق كرة القدم بطنطا، سواء 9 نقاط فقط، وفي حال الفوز غداً يفصلنا عنهم 6 نقاط فقط.

استعدادات مكثفة وخوض غمار عدد من المباريات الودية قبل المباراة

وكان كرم جابر، المدير الفني، لفريق كرة قدم كفر الشيخ، قد خاض غمار عدد من المباريات الودية، قبل مواجهة غداً مع فريق طنطا، التي من بينها شهدت فوز الفريق على «زد»،1/صفر، والتعادل مع جمهورية شبين، وغيرها من المباريات الودية.

الفرق الـ 6 المتصدرة لمجموعة بحري.

كما يأتي ترتيب الـ 6 فرق المتصدرة لمجموعة بدوري الدرجة الثانية كالتالي:

- فريق كرة القدم بطنطا، بـ 43 نقطة.

- وفريق جمهورية شبين الكوم بـ40 نقطة.

- وفريق بلدية المحلة بـ 39 نقطة.

- وفريق دكرنس، بـ39 نقطة.

- وفريق أبو قير للأسمدة، بـ38 نقطة.

- وفريق كفر الشيخ، بـ 36 نقطة.