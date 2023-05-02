وزير المالية يلقي بيان الموازنة العامة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

يعقد البرلمان المصري بغرفتيه «النواب والشيوخ» جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات بإلقاء وزير المالية للبيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023-2024 يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في ختام الجلسة البرلمانية اليوم، عودة الجلسات بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته بدءا من الأحد المقبل.

وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة البرلمانية، اليوم، نهائيا على 5 مشروعات قوانين سبق الموافقة عليها في المجموع بجلسات سابقة.

وتضمنت الجلسة الموافقة على تعديل قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ويهدف لتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة خلال تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تُضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن.

الموافقة على تعديلات قانون الجنسية المصرية

وشهدت الجلسة، الموافقة على تعديلات قانون الجنسية المصرية، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون، إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل قانون حماية المخطوطات، الذي يهدف إلى مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا ما كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

كما وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

كما أن مشروع القانون يهدف لوضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

وشهدت الجلسة العامة كذلك الموافقة نهائيا على تعديلات قانون قانون أكاديمية الشرطة، ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.