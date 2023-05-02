ما سقف الدين في الولايات المتحدة؟.. وزيرة الخزانة حذرت بايدن منه

تدور الأحاديث في أمريكا وكل الدول عن سقف الدين في الولايات المتحدة بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عبر بيان رسمي للوزارة، أن سقف الدين وصل إلى 31.4 تريليون دولار في 19 يناير 2023، وهذا قد يدفع الولايات المتحدة لعدم القدرة على سداد الديوان وتمويل الموازنة حتى يونيو 2023، وظهر هذا في تحذير أصدرته وزير الخزانة وأطلعت عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ما سقف الدين في الولايات المتحدة؟

وينص الدستور الأمريكي على ضرورة حصول وزارة الخزانة الأمريكية على إذن من الكونجرس قبل كل عملية اقتراض أو إصدار ديون، ومن أجل تسهيل هذا الأمر، وضّع سقف للدين الفيدرالي عام 1939 حتى لا تحتاج الخزانة للحصول على طلب أو إذن من الكونجرس لإجراء العملية.

ما أهمية سقف الدين في الولايات المتحدة؟

ويشير سقف الدين في الولايات المتحدة إلى قدرة أمريكا على سداد ديونها والوفاء بالالتزمات المالية، ولكن إذا وصل الدين إلى الحد الموضوع، يعكس عدم قدرة البلاد على الوفاء بالالتزامات المالية دون الحصول على موافقة من الكونجرس الأمريكي.

أزمات مستمرة في سقف الدين في الولايات المتحدة

وظهرت أزمة في سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة سنوات، منها 2011، ورفع الكونجرس الأمريكي سقف الدين 78 مرة منذ عام 1960، وكان منها 49 مرة تواجد خلالها رئيس منتمي للحزب الجمهوري في البيت الأبيض و29 مرة تواجد خلالها رئيس منتمي للحزب الديمقراطي.

وفي نفس الوقت، قدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي حزمة إجراءات تتضمن رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 1.5 تريليون دولار، بجانب تقليص نفقات الميزانية.