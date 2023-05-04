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«الخارجية»: مصر تتسلم الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

كتب:

محمد البلاسي
10:24 ص | الخميس 04 مايو 2023
وزارة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية

تسلمت مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من المملكة المغربية، وبدأت رئاستها المشتركة مع الاتحاد الأوروبى، حسبما أورد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على حسابه بموقع تويتر.

وشهد وزير الخارجية مراسم تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما يعكس ثقة دولية كبيرة فى دور مصر الريادي في مجال مكافحة الإرهاب.

 

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