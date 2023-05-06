مدبولي يشارك في حفل استقبال الوفود المشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج.

مدبولي ينقل تحيات الرئيس السيسي إلى الملك تشارلز

ونقل رئيس الوزراء إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة في عهد الملك تشارلز الثالث.

من جانبه، أعرب الملك عن شكره لمصر وقيادتها على المشاركة رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، مثنياً على ما يربط البلدين من علاقات تعاون.

وعلى هامش المشاركة في حفل الاستقبال، التقى مدبولي عدداً من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج، وتطرق الحديث إلى تطورات الوضع في السودان الشقيق، وشرح رئيس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة، يقي السودان وشعبه من التداعيات السلبية للصراع الجاري، مستعرضاً جهود مصر في استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تضمنت هذه الأحاديث الثنائية اهتماماً كبيراً من جانب رؤساء الدول والحكومات بالفعاليات المنتظرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيدين بما يمثله هذا المشروع الثقافي الضخم من إضافة كبيرة للتراث الإنسانى العالمي، وجهد مقدر من جانب مصر في الحفاظ على الإرث الحضاري.

ومن المقرر أنَّ يحضر رئيس الوزراء اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة.