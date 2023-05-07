ضبط المتهم بتحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم بثه على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك»، يتضمن تحذير المواطنين من انتشار عملة مزورة فئة 100 جنيه بالأسواق، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ويقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر باستخدامه الصفحة المشار إليها في تسهيل تجارته، ومشاركة المنشور عبر صفحته عقب قيام أحد زملائه السابقين بالشركة محل عمله «محاسب – مقيم بمحافظة الجيزة» ببث المنشور المشار إليه على المجموعة الخاصة بالعاملين عبر تطبيق واتس آب.

وباستدعاء الأخير ومناقشته، أقر باضطلاعه ببث المنشور بهدف تحذير زملائه، مشيرًا إلى مشاهدته لذلك المنشور عبر بعض الصفحات بموقع فيس بوك دون التأكد من صحته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين لادعاءاتهما الكاذبة.