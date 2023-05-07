أمر إحالة المتهم بقتل «سيدة الإسكندرية» داخل منزلها للجنايات.. سرق ذهبها

قررت جهات التحقيق بنيابة محرم بك بالإسكندرية، إحالة «أحمد. ع. أ» 23 سنة سائق، المتهم بقتل السيدة «هانم عبدالرحيم عزاز» وشهرتها «الحاجة هدى»، صاحبة الـ69 سنة، بغرض سرقتها، حينما رصدها بمفردها داخل مسكنها الكائن في أحد المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، إلى المحكمة الجنائية، وحددت أولى الجلسات محاكمة المتهم جلسة اليوم الأحد، التي أجلت إلى 10 مايو لاستدعاء الطب الشرعي.

سدد لها عدة ضربات

ذكر أمر الإحالة التي حصلت عليه «الوطن»، في القضية التي حملت رقم 31699 لسنة 2022 جنايات قسم محرم بك، والمقيدة برقم1994 لسنة 2022 كلي شرق الإسكندرية، أن المتهم قتل المجني عليها «هانم عبدالرحيم عزاز» من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن دلف لمسكن المجني عليها عن طريق أحد النوافذ.

وبرؤية الأخيرة له، عقد العزم على قتلها، وتحصل على عصا خشبية «عكاز» من محل الواقعة، وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها إصابات أدت بحياتها وكان القصد، من ارتكاب تلك الجناية التأهب وتسهيل ارتكاب جنحة السرقة، ذلك أنه في ذات الوقت سرق المنقولات هاتف نقال ومبلغ مالي وعدد 6 خواتم وأسورة ذهبية.

أحرز عصا خشبية عكاز

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة عصا خشبية عكاز، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر.