تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في شبرا الخيمة

جريمة مأساوية ذاع صيتها في منطقة بهتيم التابعة لدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، عقب انتهاء حياة شاب على يد شقيقه باستخدام سلاح ناري إثر مشادة كلامية نشبت بينهما داخل منزلهما، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

انتقل رجال الشرطة من قوة قسم شرطة ثان شبرالخيمة إلى مكان الحادث واستمعوا إلى عدد من شهود العيان وفحصوا كاميرات المراقبة في المنطقة وتبين أن المجني عليه يدعى «أحمد الصعيدي» يبلغ من العمر 23 عامًا، قتل على يد شقيقه بسبب نشوب مشادة كلامية بينهما، وأطلق المتهم النار على شقيقه ما أدى إلى وفاته، وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

قررت النيابة حبسه 4 أيام، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت المحامي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».